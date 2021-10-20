Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за ситуации с COVID-19

Комиссия сената Бразилии порекомендовала обвинить в массовых убийствах президента Жаира Болсонару в связи с его действиями по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщил CNN.

Президент вместе с другими чиновниками хотят обвинить в том, что он позволил распространиться коронавирусу, чтобы образовался естественный коллективный иммунитет. Это следует из проекта доклада по расследованию конгресса.

Отмечается, что из-за политики Болсонару произошло множество смертей. Поэтому авторы расследования призвали выдвинуть обвинения в убийствах против президента. Они отметили, что безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения.

«Намерение иммунизировать население путем естественного заражения (…) таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев», — написано в отчете.

Авторы также порекомендовали предъявить обвинение 69 лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и ряду нынешним и бывшим правительственным чиновникам.

Во вторник в сенате будет обсуждаться окончательная версия документа. Однако не исключено, что некоторые части проекта все еще будут изменены или обновлены.

Если документ одобрят, то у генерального прокурора Аугусто будет 30 дней, чтобы объявить о любых мерах, вытекающих из доклада.

По последним данным, в Бразилии за все время пандемии скончались более 603 тысяч человек.

В июле этого года в Бразилию планировали поставить первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но в итоге власти страны затормозили процедуру одобрения препарата.