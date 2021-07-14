Президента Бразилии госпитализировали после 2 недель икоты

Президент Бразилии Жаир Болсонару мучался от икоты почти две недели и был отправлен в армейский госпиталь города Бразилиа 14 июля. Под наблюдением врачей от пробудет до двух суток. За это время они должны обследовать его и назначить лечение. Будет также рассмотрен вопрос оперативного вмешательства.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на пресс-службу президента. Пока Болсонару чувствует себя хорошо. Однако икота уже помещала ему выступить на радио и во время трансляции в Facebook. Президент вынужден был извиниться: «Я икаю 24 часа в сутки».

В 2018 году на 66-летнего Болсонару во время предвыборной кампании было совершено нападение. Политика ранили ножом в живот. У него было повреждение кишечника и серьезное внутреннее кровотечение. Президент перенес тогда несколько операций и не все из них были связаны с ранением. По сообщениям офиса Болсонару, хирург Антонио Луис Маседо, который оперировал его после ранения, хочет перевести его в больницу Сан-Паулу. Там Болсонару пройдет дополнительные тесты для оценки состояния его здоровья, чтобы решить вопрос о необходимости экстренной операции.

Ранее сообщалось, что в больницу Болсонару попал из-за болей в животе, которые помешали ему провести несколько деловых встреч.