Президента Армении госпитализировали с ковидом

Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Ранее у главы государства подтвердили COVID-19.

Сначала Саркисян лечился дома, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президентского аппарата. Теперь ему потребовалась госпитализация.

«У президента Саркисяна есть типичные для этого состояния симптомы, в том числе высокая температура и двусторонняя пневмония», — заметили в пресс-службе.

Ранее помощник армянского лидера Асмик Петросян сообщила, что течение болезни у президента сложное. Тем не менее глава республики работает, хоть и дистанционно. Новый год он встретил в Лондоне с внуками, а 3 января лег в больницу для операции на ноге. После медицинского вмешательства у политика проявились симптомы инфекции. Ему сделали тест, и результат оказался положительным.

Летом 2020 года COVID-19 выявили у премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его семьи. У главы правительства болезнь протекала бессимптомно. Он не исключил, что из-за него заразились родные.