Президент Зеленский захотел вернуть прах выдающихся украинцев, которых похоронили за границей

Украина планирует вернуть в страну прах выдающихся украинцев, которых похоронили за границей. Кроме того, страна собирается получить обратно культурные ценности, которые сейчас находятся за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал во время своего выступления в Киеве на открытии военного парада по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Украины. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину, похоронены не на Украине», — отметил он.

Зеленский уточнил, что речь идет о деятелях времен Украинской народной республики, гетманах Запорожской сечи, участниках освободительного движения, а также о деятелях культуры, науки и других выдающихся личностях. При этом президент отметил, что страна будет возвращать «не только своих, но и свое».

«Это исторические и культурные ценности нашего государства, которые находятся за рубежом», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Киев больше не позволит никому «оккупировать» ни одной странички своей истории, а также не подарит ни одного камешка. Кроме того, страна не даст другим государствам аннексировать украинских писателей, ученых, спортсменов и героев, которые побеждали нацизм.

При этом президент отметил, что государственности Украины далеко не 30 лет, а много столетий. Он подчеркнул, что история страны начинается не с распада СССР, а с момента основания Киева.