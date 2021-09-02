Президент Зеленский рассказал об атмосфере на встрече с Байденом

На встрече президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена царила нормальная, но не совсем солнечная атмосфера. В целом никакого негатива с американской стороны к гостям из-за океана не было. Об этом журналистам рассказал украинский лидер.

«Встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор. <…> Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде <…> не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Украинский президент добавил, что переговоры продлились дольше, чем планировали. По его словам, обе стороны были заинтересованы в диалоге.

Встреча Байдена и Зеленского прошла в Белом доме 1 сентября. Лидеры двух стран обсудили меры поддержки Украины и затронули вопрос ее вступления в НАТО. Президенты подписали совместное заявление по стратегическому партнерству. В этом документе газопровод «Северный поток — 2» назвали угрозой для европейской энергетической безопасности. В заявлении говорится, что до конца года США выделит Украине 463 миллиона долларов в качестве дополнительной помощи.