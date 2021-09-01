facebook_pixel
    01 сентября 2021, 10:39

    Президент Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине

    Андрей Иванов

    Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Он предложил ему вложиться в строительство дорог в стране.

    Президент Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине

    «В рамках программы „Большое строительство“ мы уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020–2021 годы проложено 9500 километров дорог по всей Украине», — заявил Зеленский. Его слова привел сайт украинского президента.

    Глава Украины отметил готовность страны к активному участию в разработке стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка в последующие пять лет. Зеленский поблагодарил Малпасса за внимание, которое он лично уделяет Украине, а та уверенно идет по пути реформ и внедряет стандарты Европейского союза и НАТО.

    Накануне Зеленский вместе со своей женой прилетел в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. Он встретится с американским лидером 1 сентября в Белом доме. Основными темами переговоров станут урегулирование ситуации в Донбассе, газопровод «Северный поток — 2» и энергетическая безопасность Украины. После мероприятия Байден отправится на еженедельный экономический брифинг — совместной пресс-конференции по итогам их беседы не будет.