Президент Зеленский попросил главу Всемирного банка построить дороги на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Он предложил ему вложиться в строительство дорог в стране.

«В рамках программы „Большое строительство“ мы уже реализуем ряд масштабных инвестиционных проектов. За 2020–2021 годы проложено 9500 километров дорог по всей Украине», — заявил Зеленский. Его слова привел сайт украинского президента.

Глава Украины отметил готовность страны к активному участию в разработке стратегии партнерства с учреждениями Всемирного банка в последующие пять лет. Зеленский поблагодарил Малпасса за внимание, которое он лично уделяет Украине, а та уверенно идет по пути реформ и внедряет стандарты Европейского союза и НАТО.

Накануне Зеленский вместе со своей женой прилетел в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. Он встретится с американским лидером 1 сентября в Белом доме. Основными темами переговоров станут урегулирование ситуации в Донбассе, газопровод «Северный поток — 2» и энергетическая безопасность Украины. После мероприятия Байден отправится на еженедельный экономический брифинг — совместной пресс-конференции по итогам их беседы не будет.