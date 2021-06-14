Президент Замбии потерял сознание на параде в честь Дня армии

В Замбии президент страны Эдгар Лунгу потерял сознание прямо во время военного парада, приуроченного ко Дню Вооруженных сил. Об этом со ссылкой на администрацию главы республики сообщило издание Zambia Watchdog.

У 64-летнего президента Замбии во время участия в торжественном мероприятии внезапно закружилась голова. Это произошло в столичной Лусаке в воскресенье.

В офисе Лунгу заверили, что после этого он сразу пришел в себя и вернулся в резиденцию, куда отправился на правительственном автомобиле. Глава республики передал всем жителям Замбии и международному сообществу, что чувствует себя хорошо и ему ничто не мешает исполнять свои обязанности.

В понедельник в Замбии также стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Куанды. О том, что послужило причиной, не уточняется. Он правил государством с 1964 по 1991 год. Сейчас ему 97 лет. Куанда проходит лечение в одном из военных госпиталей столицы Замбии.

Ранее после крушения лодки с мигрантами из Африки у берегов Йемена обнаружили тела более 150 человек.