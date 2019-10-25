Президент Венесуэлы заявил об общем зачинщике бунта в Боливии и его стране

Президент Боливии Эво Моралес победил в первом туре выборов главы государства. Известно, что ему пришлось ввести режим чрезвычайного положения в связи с протестами из-за подсчета голосов.

Коллега Моралеса из Венесуэлы припомнил попытки свергнуть режим в собственной стране.

«Мы выражаем поддержку президенту Боливии Эво Моралесу, который получил большинство голосов по итогам выборов главы государства. В настоящее время мы наблюдаем попытку госпереворота в Боливии. За ней стоят те же силы, что стремились совершить переворот в Венесуэле в январе этого года», — процитировал Мадуро ТАСС.