Президент Венесуэлы поблагодарил Путина за поставку российской вакцины

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Владимира Путина и россиян за поставку первой партии вакцины. Он отметил, что страна стала первой в Западном полушарии, кто начал третью фазу испытаний «Спутника V».

Об этом Мадуро написал в своем Twitter.

«Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», — написал президент Венесуэлы.

Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в республику утром 2 октября. По информации властей, в клинических испытаниях препарата смогут поучаствовать около двух тысяч венесуэльцев. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес рассказала, что Боливарианская Республика планирует начать производство вакцины «Спутник V» на своей территории.

Россия зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа первой в мире. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, на поставку вакцины подали заявки уже более 20 стран — в общей сложности речь идет об одном миллионе доз препарата.