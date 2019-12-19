«Президент в импичменте». Джабаров рассказал, как новый статус навредит Трампу на выборах

Демократы, утвердившие обвинительное заключение президенту США Дональду Трампу в палате представителей, понимают, что Сенат его оправдает. Цель обвинения в том, чтобы навредить его рейтингу в преддверии выборов в 2020 году. Такое мнение «360» выразил сенатор Владимир Джабаров.

Цель простая. Они понимают, что в сенате это решение не будет утверждено. Сенат оправдает Трампа, Трамп останется, но сейчас Трамп получил новое наименование. Он называется не просто президент США, а президент США в импичменте. Это слово «импичмент» будет сопровождать его до тех пор, пока сенат его не оправдает Владимир Джабаров.

По его словам, с учетом рождественских каникул рассмотрение дела Трампа в Сенате затянется на два-три месяца, и все это время он будет именоваться президентом в импичменте. Джабаров считает, что это может подействовать на избирателей.

«У Трампа ситуация ухудшается еще и тем, что за него в основном были представители рабочего класса, среднего и малого бизнеса, которые заняты производством. А буквально несколько дней назад в США обрушился рынок бумаг Boeing. Компания объявила о закрытии производства Boeing 737 МАХ, и 400 готовых самолетов они, по сути, отправили на свалку. Закрывается производство, упали акции на несколько миллиардов. Это тоже удар по Трампу», — заметил Джабаров.

Сенатор заявил, что Трамп сейчас находится в достаточно тяжелой ситуации и ему необходимы положительные результаты, чтобы восстановиться в глазах избирателей.

Ранее палата представителей утвердила обвинительное заключение Трампу. Теперь обвинения должны быть рассмотрены в Сенате. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.