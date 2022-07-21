Президент Узбекистана заявил о нехватке доверия в мире

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в мире сейчас не хватает доверия и диалога на глобальном уровне. Заявление главы государства процитировал его пресс-секретарь Шерзод Асадов в официальном Telegram-канале.

Мирзиеев произнес речь в ходе Четвертой консультативной встречи глав Центральной Азии, которая проходит в киргизской городе Чолпон-Ате.

«Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне», — сказал президент.

Он отметил, что страны Центральной Азии столкнулись с трудностями на фоне растущего мирового экономического кризиса. Речь идет о разрыве традиционных логистических цепочек, росте инфляции и рисках для продовольственной и энергетической безопасности.

«В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч», — цитирует Мирзиеева РИА «Новости».