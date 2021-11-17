Президент Узбекистана приедет в Москву

Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков заявил, что президент страны Шавкат Мирзиеев посетит Россию. В Москву политик прибудет 19 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Умурзаков сделал такое заявление во время выступления на втором Российско-узбекском межрегиональном форуме, передал RT.

Ранее Шавкат Мирзиеев вновь занял пост президента Узбекистана. На днях состоялась церемония инаугурации на второй срок. Глава республики принес присягу и вступил в должность. Удостоверение президента политику вручил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.