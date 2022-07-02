Президент Узбекистана предложил сохранить в конституции пункт о суверенитете Каракалпакстана

Прибывший в Нукус президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил сохранить в конституции республики пункт о суверенитете Каракалпакстана. Об этом сообщил в Telegram-канале замглавы администрации, пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — написал Асадов.

На прошлой неделе президент предложил провести плебисцит по изменению в конституцию, обновить основной закон страны планировалось к декабрю 2022 года. Всенародное обсуждение продлится до 4 июля включительно, затем поправки вынесут на референдум. Проект предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции республики.