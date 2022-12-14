Мир 14 декабря 2022, 03:11 Президент Украины Зеленский заявил, что страна нуждается в поставках энергии из Европы

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Украина испытывает потребность в электроэнергии из Европы. При этом увеличить поставки страна хотела бы до конца текущего отопительного сезона. Подобное заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила «Политика сегодня».

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Политик заявил, что страна нуждается по меньшей мере в двух гигаваттах. Стоимость закупки составит 800 миллионов евро. Зеленский отметил, что для реализации поставки требуется решение Евросети.