Президент Украины Зеленский сравнил себя со Стивом Джобсом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свою карьеру в политике с работой Стива Джобса на заре корпорации Apple. По словам Зеленского, в идеи Джобса сначала тоже никто не верил.

К таким сравнениям украинский лидер обратился во время выступления в Стэнфордском университете, сообщил ТАСС.

Он отметил, что Джобс с единомышленниками начинали свой карьерный путь в гараже и Украина, по его мнению, имеет похожую ситуацию.

«Когда-то мы с командой сидели в офисе, генерировали идеи, в которые, кстати, никто не верил, про которые говорили то, что говорили часто Стиву Джобсу, — что это невозможно», — рассказал Зеленский.

В итоге, как отметил политик, Джобсу все равно удалось достичь успеха. Он продемонстрировал присутствующим свой iPhone, назвав гаджет сердцем основателя Apple.

«И это его сердце, и оно бьется. Бьется с каждой вибрацией во время разговора, SMS», — добавил президент Украины.

Сейчас Зеленский находится с рабочим визитом в США. Он уже успел провести встречу с президентом страны Джо Байденом. По итогам было подписано соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Также стороны договорились о линии защищенной связи между странами.

США пообещали выделить Украине 463 миллиона долларов на поддержку демократии, а также около 60 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности.