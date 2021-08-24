Президент Украины Зеленский пустил слезу на представлении по случаю Дня независимости

Театрализованное представление по случаю 30-летия независимости Украины вышибло слезу из Владимира Зеленского. Украинский президент расчувствовался, когда наблюдал за перформансом, в котором были показаны основные исторические вехи страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украина отмечает 30-летие своей независимости. В Киеве по такому случаю разыграли сценки, привязанные к разным событиям в истории страны начиная с Киевской Руси до наших дней. В ходе представления девочка, олицетворяющая Украину, спускалась по Институтской улице на Майдан. Когда девочка с цветами побежала по Крещатику навстречу военным, Зеленский прослезился.

Зеленский отменил парады ко Дню независимости на Украине сразу после того, как пришел к власти в 2019 году. Он заявлял, что деньги, которые тратят на эти мероприятия, лучше направлять военным и что военная техника должна быть на передовой, а не превращаться в аттракцион.

Ранее Зеленский сообщил, что на Украине теперь будут отмечать новый праздник — День украинской государственности.