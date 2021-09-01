Президент Украины Зеленский представил в США план развития страны почти на $300 миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США представил план трансформации страны. В него включили свыше 80 разных проектов на общую сумму 277 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

По словам Зеленского, реализация этого плана позволит Украине стать форпостом безопасности, а также цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом.

«Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — добавил он.

План, в частности, направлен на развитие человеческого капитала, «озеленение» экономики Украины. Укрепление защиты энергобезопасности страны будет финансироваться как из госбюджета, так и за счет привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций.

Ранее пресс-служба Зеленского опубликовала его фото во время подписания в США двух документов в энергетической отрасли. На фото политик стоял в одиночестве позади участвующих в подписании документов. Этот снимок рассмешил украинцев. Некоторые пользователи сравнили главу государства с официантом и обслугой.