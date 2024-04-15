Мир 15 апреля 2024, 14:19 Президент Украины сменил заместителя секретаря СНБО Зеленский назначил Кононенко заместителем секретаря СНБО Украины Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Кононенко заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны. Документ опубликовали на сайте офиса украинского лидера.

Другим указом Зеленский уволил с этой должности Алексея Соловьева. Последний занимал пост заместителя секретаря СНБО с 2020 года.

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В конце марта президент Украины сменил секретаря Совета нацбезопасности и обороны, уволив Алексея Данилова. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснил такой шаг скандалом, связанным с оскорблением спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Внутри украинского общества растет недовольство политикой Зеленского, считает политолог Иван Мезюхо. Тысячи уехавших за рубеж людей не вернутся на родину при действующем режиме, сообщили «Известия».