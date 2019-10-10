Президент Украины рассказал о дружбе с артистами из России

Зеленский рассказал, что поддерживает приятельские отношения с комедийным артистом Семеном Слепаковым, режиссером Марюсом Вайсбергом, а также шоуменом Александром Реввой. По словам президента, Слепаков и Ревва звонили ему, когда приезжали в Незалежную. Кроме того, политик признался, что раньше часто виделся с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем.