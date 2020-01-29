Президент Украины принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «героям Крут»
Президент Украины Владимир Зеленский посетил церемонию, посвященную памяти «героев Крут». ИА Nation news написало, что он возложил цветы к кресту погибших солдат Украинской народной республики.
«Герои Крут» — защитники Киева от войск Красной армии в период «советско-украинской войны». В торжественном мероприятии, проходившем в центре столицы, также приняли участие военные.
Мероприятие прошло в связи с годовщиной боя под Крутами, произошедшим 102 года назад.