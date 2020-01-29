Президент Украины принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику «героям Крут»

«Герои Крут» — защитники Киева от войск Красной армии в период «советско-украинской войны». В торжественном мероприятии, проходившем в центре столицы, также приняли участие военные.

Мероприятие прошло в связи с годовщиной боя под Крутами, произошедшим 102 года назад.