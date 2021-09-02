Президент Украины прибыл в Калифорнию

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о том, что он вместе с командой прибыл в Калифорнию. Поездка в этот штат была запланирована в рамках визита в США. Об этом рассказал RT со ссылкой на Telegram пресс-службы.

«В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — говорится в сообщении. Отмечается, что с момента независимости Украины — это первый визит лидера украинского государства в Калифорнию. Ранее Зеленский провел рабочую встречу с главой Белого дома Джо Байденом. В Калифорнии он хочет увидеться с американскими бизнесменами.