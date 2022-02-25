Президент Украины предложил Путину сесть за стол переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом сообщил ТАСС.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — призвал Зеленский.

Украинский президент раскритиковал Запад за «слишком медленную» помощь. «Как вы собираетесь защищать себя, если так помогаете нам?» — посетовал Зеленский.

Ранее он обратился за оборонной помощью к странам «Бухарестской девятки» (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия) для создания антивоенной коалиции. Зеленский также попросил их ввести дополнительные санкции и усилить давление на Россию.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.