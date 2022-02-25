Президент Украины предложил Путину сесть за стол переговоров
Президент Украины Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Украинский президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом сообщил ТАСС.
«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей», — призвал Зеленский.
Украинский президент раскритиковал Запад за «слишком медленную» помощь. «Как вы собираетесь защищать себя, если так помогаете нам?» — посетовал Зеленский.
Ранее он обратился за оборонной помощью к странам «Бухарестской девятки» (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия) для создания антивоенной коалиции. Зеленский также попросил их ввести дополнительные санкции и усилить давление на Россию.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.
Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными. Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб глобальной системе, в которой находится, добавил Путин.