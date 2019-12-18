Президент Украины подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

По данным издания, подписанный Зеленским документ называется «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Его действие продлено до конца следующего года.

Ранее самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР объявили о своих планах идти по пути сближения с Москвой, несмотря на протесты украинской стороны.

Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что это намерение не противоречит Минским соглашениям. По его словам, в документе «закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества».

«Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта», — заметил Пушилин.

Он добавил, что Киев затягивает обмен пленными, не желая снимать обвинения с удерживаемых лиц.