    18 декабря 2019, 17:07

    Президент Украины подписал закон о продлении особого статуса ДНР и ЛНР

    Артур Блянихов

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский подписал закон, который продлевает особый статус донбасских республик, передает «Газета.ru» со ссылкой на сайт украинского парламента.

    По данным издания, подписанный Зеленским документ называется «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Его действие продлено до конца следующего года.

    Ранее самопровозглашенные республики ЛНР и ДНР объявили о своих планах идти по пути сближения с Москвой, несмотря на протесты украинской стороны.

    Глава ДНР Денис Пушилин заметил, что это намерение не противоречит Минским соглашениям. По его словам, в документе «закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества».

    «Поэтому экономическое, социокультурное, научно-образовательное, спортивное, бытовое и другое взаимодействие с Российской Федерацией полностью укладывается в концепцию мирного урегулированию конфликта», — заметил Пушилин.

    Он добавил, что Киев затягивает обмен пленными, не желая снимать обвинения с удерживаемых лиц.