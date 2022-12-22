Мир 22 декабря 2022, 09:45 Президент Украины не достиг цели своего визита в США WP: президент Зеленский не получил современное оружие для наступления после визита в США РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не достиг главной цели своего визита в США. Американские власти не согласились на поставку в зону конфликта более современного оружия для проведения наступлений ВСУ. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме, подводя итоги визита украинского лидера.

По мнению журналистов, Зеленский и американский президент Джо Байден ставили перед собой разные цели. Глава Украины хотел получить более мощное вооружение, чтобы начать крупные наступательные операции. Администрация Байдена ждала на переговорах обсуждения дипломатических вопросов.

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Ранее американские СМИ раскрыли смысл визита Зеленского в США. По мнению ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, поездка украинского лидера в Вашингтон стала способом выпросить деньги.

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Зеленский намекнул США на необходимость дать Украине танки и самолеты.