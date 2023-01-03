Мир 03 января 2023, 16:40 Президент UFC в новогоднюю ночь устроил «бой без правил» со своей женой Глава UFC Уайт ударил жену в Новый год в мексиканском клубе Википедия

Читать 360tv в

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, известный жесткими дисциплинарными санкциями к бойцам, которые избивают женщин, подрался со своей женой на новогодней вечеринке в Мексике. Видео потасовки опубликовало издание TMZ.

Уайт поднял руку на жену во время ссоры в VIP-зоне ночного клуба в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас. Супруга дала ему пощечину, на которую глава UFC ответил ударом.

Реклама

В конфликт пары пришлось вмешаться друзьям. Причину ссоры в материале не указали. Однако сам Уайт признался, что был пьян и практически ничего не помнит о произошедшем.

Реклама

«Вы слышали, как я годами говорил, что у парня никогда не может быть оправдания для того, чтобы ударить женщину, и вот сейчас я снова говорю об этом», — отметил он.

Его супруга Энн напомнила, что они женаты уже около 30 лет. Женщина подчеркнула, что ничего подобного раньше не случалось.

«Я надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», — заключила жена главы UFC.