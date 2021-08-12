Президент Турции сообщил о 17 жертвах наводнения на севере страны. Видео

Не менее 17 человек погибли в результате наводнений и селей, произошедших на севере Турции. Президента страны Реджеп Эрдоган, сообщивший об этом, пообещал согражданам, что работы по спасению людей будут продолжаться день и ночь. По его словам, основные транспортные оси будут полностью или частично восстановлены.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын», — сообщил Эрдоган.

Штормы, обрушившиеся на Балканы поздно вечером 10 августа, разрушили дороги и мосты в горных района Турции. По данным France24, вода в некоторых местах поднималась до четырех метров, охватив площадь в 240 километров.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил, что этот район столкнулся с «катастрофой, которую мы не видели 50 или 100 лет». В среду спасатели были вынуждены эвакуировать больницу с 45 пациентами из прибрежного города Синоп, четверо из которых находятся в отделении интенсивной терапии.

Управление по чрезвычайным ситуациям заявило, что в регионе работает более 1000 спасателей. Волонтеры Красного Полумесяца Турции раздают продуктовые наборы и горячее питание.

В студенческих общежитиях было выделено более пяти тысяч мест для размещения беженцев из-за наводнения.

Метеорологические службы предсказали, что дожди продолжат обрушиваться на пострадавшие районы до конца недели.

Сильные ливни в провинциях Синоп и Бартын начались в северной части Турции 10 августа и продолжаются до сих пор. На юге страны до сих пор бушую пожары.