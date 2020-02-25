Президент Турции планирует встретиться с Владимиром Путиным 5 марта

«Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта», — заявил Эрдоган.

Встреча состоится в Стамбуле или Анкаре. Президент Турции сообщил, что проблему в Сирии необходимо решить, как можно скорее. Об этом написал сайт «Русская планета».