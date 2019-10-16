  • Президент Турции обвинил Запад в двуличии

    16 октября 2019, 20:16

    Артур Блянихов

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в двуличии западных партнеров в связи с критикой, которой подверглась военная операция Анкары в Сирии. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    По данным информагентства, на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Эрдоган назвал Рабочую партию Курдистана и «Исламское государство»* «проектами» недругов Анкары.

    «Наши союзники в лицо говорят одно, за спиной другое», — цитирует политика ИА Nation News.

    По его словам, ИГ* используется для того, чтобы создать хаос в регионе. И те страны, которые управляют террористами, делают вид, что они против боевиков.

    «Но 900 снарядов (со стороны сил самообороны сирийских курдов — прим. ред.) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто (из западных партнеров — прим. ред.) не позвонил. Им нельзя доверять», — резюмировал глава государства.

    * «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.