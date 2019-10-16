Президент Турции обвинил Запад в двуличии

Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 «террористов» в Сирии Подробнее

По данным информагентства, на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Эрдоган назвал Рабочую партию Курдистана и «Исламское государство»* «проектами» недругов Анкары.

«Наши союзники в лицо говорят одно, за спиной другое», — цитирует политика ИА Nation News.

По его словам, ИГ* используется для того, чтобы создать хаос в регионе. И те страны, которые управляют террористами, делают вид, что они против боевиков.

«Но 900 снарядов (со стороны сил самообороны сирийских курдов — прим. ред.) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто (из западных партнеров — прим. ред.) не позвонил. Им нельзя доверять», — резюмировал глава государства.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.