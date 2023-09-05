Мир 05 сентября 2023, 15:20 Президент Турции не увидел перспектив для установления мира на Украине Президент Турции Эрдоган: перспектив для мира на Украине на горизонте нет РИА «Новости»

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Перспектив для установления мира на Украине на горизонте не просматривается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета во время возвращения из Сочи. Его процитировал сайт Haber Turk.

Глава государства выразил надежду на достижение справедливого и прочного мира на базе международного права. Однако украинский конфликт продолжается уже полтора года, отметил Эрдоган.

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«На горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира», — добавил он.

Турецкий лидер напомнил, что с самого начала СВО государство выступало за диалог и дипломатию. Местные власти прилагали большие усилия для предотвращения дальнейших боевых действий, сообщили «Известия».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Украина «отправила на свалку» предыдущие проекты мирных инициатив. Новые схемы по этому вопросу с РФ не обсуждались.