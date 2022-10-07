Президент Турции Эрдоган прилетит в Астану с официальным визитом | 360°

Мир 07 октября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Президент Турции Эрдоган прилетит в Астану с официальным визитом

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Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган прилетит в Астану. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Рабочий визит продлится с 12 по 13 октября, передал RT.

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«12—13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — отметили в сообщении.

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Ранее Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения политиков стала ситуация на Украине.

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