Президент Турции Эрдоган прилетит в Астану с официальным визитом | 360°

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Президент Турции Эрдоган прилетит в Астану с официальным визитом

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Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган прилетит в Астану. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Рабочий визит продлится с 12 по 13 октября, передал RT.

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«12—13 октября Астану с государственным визитом посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», — отметили в сообщении.

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Ранее Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой обсуждения политиков стала ситуация на Украине.

Международные отношения

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