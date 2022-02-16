Президент Турции Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести встречу в Стамбуле

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле. Об этом написало РИА «Новости».

Эрдоган отметил, что Зеленский от такого предложения не отказался.

«Если президент России согласится, такая встреча может состояться в Стамбуле», — процитировали «Дни.ру» слова турецкого президента.

В Кремле обратили внимание на нежелание властей Киева выполнять Минские соглашения, поэтому данные переговоры будут бессмысленны.