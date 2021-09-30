Президент Турции Эрдоган объяснил покупку С-400 у России

Покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 (ЗРС) у России имела смысл, несмотря на возникшие в связи с этим трудности в отношениях между турецкими властями и США. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете The New York Times.

Он сказал, что поскольку США отказались продавать Турции комплексы Patriot, ей пришлось заключить контракт о покупке С-400 с Россией.

« Я думаю, это того стоило… Мы вправе укреплять нашу оборону, как нам заблагорассудится», — сказал Эрдоган.

Из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов отношения Штатов и Турции стали более напряженными, но турецкий президент надеется на укрепление взаимодействия с американцами, написала газета «Известия».

Ранее США неоднократно призывали Турцию отказаться от покупки российских комплексов. Первые партии С-400 поступили в страну в 2019 году, а в конце лета 2021 года Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у РФ второго полка. Американский военный эксперт заявил, что продажа Россией комплексов вызывают опасения у США и блока НАТО.