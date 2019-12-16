    16 декабря 2019, 20:39

    Президент Туркменистана записал кавер хита группы «Круг»

    Анастасия Кукова

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 15 декабря вместе со своим внуком Керимоглу записал в студии звукозаписи кавер на песню группы «Круг» «Каракум». В новой аранжировке были использованы цифровые технологии.
    Президент Туркменистана записал кавер хита группы «Круг»

    Как уточнило «Радио Азатык», песня стала хитов в 1984 году. Туркменский президент уже исполнял ее на публике весной 2018 года. Запись, сделанная государственным телевидением, попала в соцсети и вызвала большой интерес.

    В середине сентября Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства представил свою новую книгу Türkmen alabaýy («Туркменский алабай»). Он описал историю создания породы, которую считает культурным феноменом и национальным символом своего народа.