Президент Туркменистана записал кавер хита группы «Круг»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 15 декабря вместе со своим внуком Керимоглу записал в студии звукозаписи кавер на песню группы «Круг» «Каракум». В новой аранжировке были использованы цифровые технологии.

Как уточнило «Радио Азатык», песня стала хитов в 1984 году. Туркменский президент уже исполнял ее на публике весной 2018 года. Запись, сделанная государственным телевидением, попала в соцсети и вызвала большой интерес.

В середине сентября Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства представил свою новую книгу Türkmen alabaýy («Туркменский алабай»). Он описал историю создания породы, которую считает культурным феноменом и национальным символом своего народа.