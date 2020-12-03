Президент Туркменистана на камеру сжег в печи более 100 килограммов наркотиков

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на камеру сжег около 123 килограммов наркотиков. Так он эффектно открыл новую печь для уничтожения запрещенных веществ.

Находится она в 100 километрах от Ашхабада. Глава Туркменистана вместе с членами Совета национальной безопасности в действии проверили работу нового комплекса по утилизации наркотиков. Для этого они сожгли несколько пакетов с запрещенными веществами общим весом 122, 5 килограмма. Видео эффектной презентации печи опубликовали на портале «Хроника Туркменистана».

В комплексе из трех печей будут утилизировать наркотики, изъятые правоохранительными органами у подозреваемых. Сооружение, по информации местных журналистов, создано на основе передовых технологий и безопасна для экологии и людей.

Проект строительства печей был был утвержден туркменским президентом в августе этого года.

Передовые технологии используют в Туркменистане все чаще. В ноябре стало известно, что в стране появились собственный мессенджер и электронная почта. У них пока нет названий. Скорее всего, эта участь вновь ляжет на плечи президента Гурбангулы Бердымухамедова.