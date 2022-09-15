Президент Туркмении уронил свои записи в начале встречи с Путиным | 360°

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Президент Туркмении уронил свои записи в начале встречи с Путиным

Президент Туркмении Бердымухамедов уронил свои записи в начале встречи с Путиным

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Небольшой конфуз произошел во время встречи президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде. Бердымухамедов уронил свои записи. Предположительно, в них была речь главы республики. Кадры неловкой ситуации опубликовали российские СМИ.

Сначала политики поздоровались, потом отправились к столу и сели друг напротив друга. В какой-то момент лидер Туркмении положил заметки на стол, но зацепил их рукой, из-за чего листы упали.

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Саммит ШОС стартовал в столице Узбекистана 15 сентября. На нем, как ожидается, лидеры стран обсудят укрепление экономических связей, усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиление культурно-гуманитарного измерения ШОС.

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Владимир Путин должен встретиться на полях ШОС с руководителем Китая Си Цзиньпином. Политолог Юрий Светов высказал мнение, что политики наметят ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в рамках организации.

Владимир Путин

Туркмения

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