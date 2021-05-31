Президент Туркмении рассказал, как стране удалось защититься от коронавируса
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, как стране удалось уберечься от коронавирусной инфекции. Главу государства процитировал сайт «Мир 24».
«С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера», — перечислил Бердымухамедов.
По его словам, в Туркмении было введено поэтапное укрепление таможенного, миграционного и пограничного контроля, а также ограничение на воздушное сообщение с другими странами. Профилактическим мероприятиям уделили особое место. На всех предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях обеспечили температурный контроль и ввели строгие правила личной гигиены.
«Кроме того, на регулярной основе проводятся работы по дезинфекции торговых центров, рынков, учебных заведений, общественного транспорта. Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины — такие как „Спутник V“, „ЭпиВакКорона“», — напомнил Бердымухамедов.