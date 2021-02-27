Президент Туркмении предложил имена для детей, который родятся в День столицы

Родителям детей, которые родятся в день празднования 140-летия столицы Туркмении, предложили список имен. С такой инициативой выступил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил русскоязычный сайт госинформагентства ТДХ.

Глава государства посчитал символичным дать имя Пайтагт или Ашхабад для мальчика, который первым родится 25 мая. Первый вариант переводится с туркменского, как «столица», а второе слово — непосредственно само название главного города страны. Девочку посоветовали назвать Мерджен («Жемчужина») или Мая.

«Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», — заявил Бердымухамедов.

Президент также поручил соответствующим руководителям подготовить подарки для будущих детей.

В Туркмении готовятся к 140-летию столицы, которое отпразднуют 25 мая. В честь круглой даты в городе откроют ряд новостроек, организуют концерты и выставки, снимут фильмы и запустят 400 новых городских автобусов. В День города проезд на общественном транспорте в Ашхабаде сделают бесплатным.