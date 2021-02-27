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    27 февраля 2021, 10:21

    Президент Туркмении предложил имена для детей, который родятся в День столицы

    Алена Макаренко

    Родителям детей, которые родятся в день празднования 140-летия столицы Туркмении, предложили список имен. С такой инициативой выступил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщил русскоязычный сайт госинформагентства ТДХ.

    Президент Туркмении предложил имена для детей, который родятся в День столицы

    Глава государства посчитал символичным дать имя Пайтагт или Ашхабад для мальчика, который первым родится 25 мая. Первый вариант переводится с туркменского, как «столица», а второе слово — непосредственно само название главного города страны. Девочку посоветовали назвать Мерджен («Жемчужина») или Мая.

    «Это будет своеобразным знаком признания любви к столице, уважения к ее истории, гордости за счастливую жизнь народа», — заявил Бердымухамедов.

    Президент также поручил соответствующим руководителям подготовить подарки для будущих детей.

    В Туркмении готовятся к 140-летию столицы, которое отпразднуют 25 мая. В честь круглой даты в городе откроют ряд новостроек, организуют концерты и выставки, снимут фильмы и запустят 400 новых городских автобусов. В День города проезд на общественном транспорте в Ашхабаде сделают бесплатным.