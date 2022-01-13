Президент Туркмении поручил усилить контроль за интернетом в стране

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение усилить в стране контроль над интернетом, чтобы не допустить распространение вредных для конституционного строя материалов в Сети. Такое поручение глава государства дал министерству национальной безопасности (МНБ).

Такое сообщение распространили местные телеканалы. Цитату самого туркменского лидера опубликовало «РИА Новости». Бердымухемедов отметил, что нужно контролировать сеть в соответствии с законными требованиями.

«Нужно выявлять и ограничивать на территории нашей страны работу интернет-источников, распространяющих сведения, наносящие вред конституционному строю нашего государства, направленные против общества, извращающие действительность, пропагандирующие терроризм, экстремизм, национализм и другие незаконные действия», — сказал глава государства.

Кроме того, МНБ должно усиливать работу по выявлению нарушений общественной безопасности и по борьбе с массовыми беспорядками, уверен лидер государства.

Интернет на территории Туркмении считается одним из самых несвободных на планете. В тот момент, когда люди проводят себе Сеть домой, от них требуют принести клятву на Коране о том, что они не собираются использовать сервисы VPN.