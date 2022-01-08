Президент Туркмении поручил потушить газовый кратер «Врата ада»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение потушить горящий газовый кратер Дарваза в Дашогузской области. В народе его называли «Врата ада».

Бердымухамедов указал на то, что из-за горящего кратера пропадает огромное количество газа, это наносит удар по экологии и здоровье проживающих рядом людей, сообщил Turkmenportal.

Помимо этого, глава республики отметил, что из-за такого расходования природного газа страна теряет значительную прибыль. Вопросом тушения кратера он поручил заниматься вице-премьеру Шахыму Абдрахманову, который курирует топливно-энергетический комплекс. Ему нужно будет привлечь ученых, чтобы решить эту проблему.

Горящий газовый находится в центре пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от Ашхабада. В 70-х годах прошлого века геологи обнаружили там скопление природного газа. После бурения скважины верхние слои почвы рухнули в подземную пещеру, открыв наполненную газом дыру диаметром 60 метров и глубиной почти 20 метров. Его было решено поджечь, чтобы избежать отравления живущих поблизости людей. Этот газовый кратер продолжает гореть до сих пор.