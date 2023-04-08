Мир 08 апреля 2023, 09:10 Президент Туркмении отменил поездку в Таджикистан из-за смерти бабушки Глава Туркмении Бердымухамедов отменил визит в Таджикистан из-за смерти бабушки РИА «Новости»

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Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отложил визит в Таджикистан из-за смерти бабушки, матери Гурбангулы Бердымухаммедова Огулабад эдже. Об этом сообщило информагентство Азия-Плюс со ссылкой на данные пресс-службы главы республики.

Визит был запланирован на 10–11 апреля, но теперь сдвинут на неопределенный срок.

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Также пришлось отменить первое заседание делового совета Таджикистана и Туркмении, которое должно было состояться в субботу, и бизнес-форум предпринимателей двух стран, намеченный на воскресенье, 9 апреля. Информацию об этом агентству подтвердили в Торгово-промышленной палате РТ.

Накануне лидер Таджикистана Эмомали Рахмон направил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову телеграмму с соболезнованиями. Он отметил, что воспринял весть о смерти Огулабад эдже «с чувством глубокой печали» и пожелал ее семье душевной стойкости и терпения в это трудное время.