Президент Туркмении испытал боевой самолет

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, облачившись в экипировку летчика, сел за штурвал военного самолета, чтобы лично испытать его. Название самолета не приводится, указываются лишь его некоторые характеристики, рассказало информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Боевая машина оснащена современными турбореактивными двигателями. Ее дальность полета составляет две тысячи километров, а максимальная высота — 13 тысяч 700 метров. Эксперты полагают, что речь идет об идет итальянском легком штурмовике Aermacchi M-346. Шесть машин данной модификации были закуплены Туркменистаном, рассказал сайт «Аргументы и факты».

Прежде чем привести машину в движение, глава туркменского государства тщательно подготовился. В считанные секунды самолет набрал нужную высоту и совершил несколько виражей.

«Управляемый Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым самолет способен плавно снижаться и стремительно набирать нужную высоту. Завершив испытательный полет на новом самолете, глава государства совершил плавную посадку. Все это свидетельствует о том, что наше небо надежно защищено, что народ страны может жить спокойно, окруженный заботой Президента Гурбангулы Бердымухамедова», — добавили в агентстве.

Память об этом полете хотят увековечить в музее Туркменистана. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны рассказал, что экипировку военного летчика будет целесообразно передать в Музей нового здания специализированной военной школы имени Бердымухамеда Аннаева.