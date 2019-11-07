Президент Туркмении детально рассказал, как должен выглядеть памятник алабаю

Видеозапись опубликовали в телеграм-канале «Пул № 3». На ней Гурбангулы Бердымухамедов и чиновники рассматривают место, где скоро поставят памятник алабаю. Президент Туркмении детально поясняет, какие именно детали должен иметь монумент собаки: голова, четыре лапы и обязательно хвост. Подчиненные с серьезным видом записывают указания.

«Голова, четыре лапы и обязательно хвост! Записывайте, записывайте!» — пошутили в телеграм-канале.