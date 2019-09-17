Президент ЦАР отреагировал на предложение папы Римского о мире

Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера также посетил собрание общины Святого Эгидия. На мероприятии он принял послание понтифика, который предложил сеять в сердцах людей «мир и богатство», а также «кричать, что мир без границ».

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил за слова об африканской стране и выразил надежду на «совместное решение проблем жителей Центральной Африки». По его словам, миру в стране препятствуют отказ вооруженных повстанцев сложить оружие и существование смертной казни. Глава ЦАР надеется на решение этих вопросов.