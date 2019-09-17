Президент ЦАР отреагировал на предложение папы Римского о мире
Папа Римский посетил ежегодное собрание общины Святого Эгидия, которое проходит в Мадриде. Во время встречи он обратился ко всем с призывом о распространении мира. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера отреагировал на послание. Об этом сообщил сайт «Экономика Сегодня».
Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера также посетил собрание общины Святого Эгидия. На мероприятии он принял послание понтифика, который предложил сеять в сердцах людей «мир и богатство», а также «кричать, что мир без границ».
Фостен-Арканж Туадера поблагодарил за слова об африканской стране и выразил надежду на «совместное решение проблем жителей Центральной Африки». По его словам, миру в стране препятствуют отказ вооруженных повстанцев сложить оружие и существование смертной казни. Глава ЦАР надеется на решение этих вопросов.