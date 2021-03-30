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    30 марта 2021, 18:50

    Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заступил на второй срок

    Редакция сайта 360°

    Фостен-Арканж Туадера официально вступил в должность президента Центральноафриканской Республики, пообещав гражданам страны построение инклюзивного общества с открытой экономикой.

    Избранный лидер принес присягу и заступил на второй пятилетний срок во главе государства. Церемония состоялась в здании Национальной Ассамблеи в столице страны Банги.

    Обращаясь к народу Фостен-Арканж Туадера гарантировал торжество закона и справедливости в ЦАР, а также преемственность управленческого опыта.

    Глава ЦАР рассказал о построении инклюзивного общества с прозрачными экономическими механизмами. По его словам, это станет приоритетной задачей в ближайшие годы.

    Фостен-Арканж Туадера выиграл выборы в декабре прошлого года. Ранее народ ЦАР поддержал Туадера в 2016 году, когда он впервые занял место главы республики.