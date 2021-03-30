Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заступил на второй срок

Фостен-Арканж Туадера официально вступил в должность президента Центральноафриканской Республики, пообещав гражданам страны построение инклюзивного общества с открытой экономикой.

Избранный лидер принес присягу и заступил на второй пятилетний срок во главе государства. Церемония состоялась в здании Национальной Ассамблеи в столице страны Банги.

Обращаясь к народу Фостен-Арканж Туадера гарантировал торжество закона и справедливости в ЦАР, а также преемственность управленческого опыта.

Глава ЦАР рассказал о построении инклюзивного общества с прозрачными экономическими механизмами. По его словам, это станет приоритетной задачей в ближайшие годы.

Фостен-Арканж Туадера выиграл выборы в декабре прошлого года. Ранее народ ЦАР поддержал Туадера в 2016 году, когда он впервые занял место главы республики.