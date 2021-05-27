Президент Татарстана заявил о необходимости ограничить доступ детям к онлайн-шутерам

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что для предотвращения стрельбы в школах необходимо ограничить доступ детей к онлайн-шутерам после трагедии в гимназии Казани.

«Первое: мы все-таки упускаем вопрос воспитания, мы это говорили. Но есть школа, есть семья, и есть интернет», — рассказал глава республики в эфире RTVI.

Отвечая на вопрос ведущей Тины Канделаки о необходимости запретить подобные игры, Минниханов отметил, что стоит «ставить фильтр» на игры для подрастающего поколения.

«Для этого есть специальные наши службы, которые должны подумать, как это сделать. Если все эти вредоносные игры будут в прямой доступности, это неправильно», — привела «Газета.ru» слова Минниханова.

Президент Татарстана также выразил мнение, что игровой зависимости могут быть подвержены не только дети, но и взрослые.

В Казани 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой учился несколько лет назад, с ружьем и открыл огонь по людям. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Во время нападения погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Особо тяжелых перевезли на лечение в Москву.

СК завел дело о массовом убийстве. Галявиева отправили в СИЗО на два месяца. В ближайшее время ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в столице.