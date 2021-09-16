Президент Таджикистана встретился с премьер-министром Армении

Состоялась встреча главы Таджикистана Эмомали Рахмона и премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Об этом сообщил ТАСС.

RT уточнил, что глава армянского правительства приехал в столицу Таджикистана для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности, который проходит в Душанбе.

В пресс-службе президента Таджикистана рассказали, что Рахмон и Пашинян обсудили вопросы укрепления и расширения двустороннего сотрудничества в различных областях. В частности, речь шла о культурных, промышленных, торгово-экономических и политических сферах.