Президент Таджикистана впервые публично высказался о Маниже

На встрече с жителями города Исфара на севере Таджикистана президент республики Эмомали Рахмон признался, что восхищен талантом певицы Манижа, которая представит Россию на Евровидении. Он отметил, что она озадачила тех, кто не может смириться с тем, что таджикская девушка поедете на европейский песенный конкурс.

Как сообщило РИА «Новости», Рахмон стал первым представителем руководства Таджикистана, выразившим свое отношении к Маниже Сангин, родившейся в этой республике.

«Так держать! Хвала и уважение ей, что она не скрывает, что родилась в Таджикистане, и везде заявляет об этом. А сейчас она гражданка России», — отметил Рахмон.

Видеозапись его выступления опубликовал государственный телеканал «Точикистон».

В России песню Манижи решили проверить на предмет разжигания ненависти. В издании «Ветеранские вести» решили, что песня оскорбляет достоинство русских женщин и в марте обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить ее текст.

Телеведущий Иван Ургант предложили изучить творчество исполнительницы не только Следкому, но и Рыбнадзору, и Кадастровой палате.