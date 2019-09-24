Президент США сравнил с Элвисом Пресли премьера Индии

Дональд Трамп положительно охарактеризовал выступление Нарендры Моди перед несколькими десятками тысяч индийцев в техасском Хьюстоне.

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«Они (собравшиеся) любят этого джентльмена. Люди сходили с ума. Он был как Элвис, — произнес американский президент, сделав жест в сторону Моди.

Американский лидер отметил, что «химия» является частью их отношений с индийским премьером. Трамп признался: он испытывает к Моди и уважение, и восхищение.

«Он действительно мне нравится», — подчеркнул Дональд Трамп.

Президент США вспомнил, какой «разорванной» была Индия ранее, рассказал о разногласиях и борьбе, которые он отмечал. В финале выступления Трамп назвал Моди «отцом Индии», так как у премьера получилось «примирить» страну.