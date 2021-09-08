Президент США продлил торговое эмбарго в отношении Кубы на год

Президент США Джо Байден продлил торговое эмбарго в отношении Кубы еще на один год. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Теперь санкции против Кубы продлятся до 14 сентября 2022-го.

«Я решил, что продление этих мер в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединенных Штатов», — заявил политик.

Во время правления Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом, администрация президента смягчила санкции против страны. Также Куба и США попытались наладить взаимоотношения. Однако администрация Дональда Трампа вновь ужесточила санкции против Гаваны.