Президент США продлил санкции по Гонконгу

Санкции по Гонконгу, введенные ранее бывшим американским президентом Дональдом Трампом, продлил нынешний лидер США Джо Байден. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Белого дома.

Байден отметил, что ситуация относительно Гонконга, по-прежнему является необычной и экстраординарной. Американскими властями приняты во внимание недавние действия КНР по подрыву автономии Гонконга, рассказал RT.

По словам нынешнего лидера США, данная ситуация представляет угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В связи с этим было принято решение продлить существующие санкции еще на один год.